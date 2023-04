Sloep-Rent start vaartseizoen met twee nieuwe boten: “Mensen vinden het zo’n leuke ervaring dat ze vaak met andere vrienden nog eens terugkomen”

Inbrekers vernielen raam bij inbraakpo­ging

Langs de Puursesteenweg in Bornem hebben dieven geprobeerd om in te breken in een woning. De daders sloegen daarbij achteraan een raam in. De dieven geraakten uiteindelijk niet binnen. Er werd dus geen buit gemaakt. De politiezone Rivierenland is een onderzoek opgestart.