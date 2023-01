Slechts tiental sportclubs biedt korting voor houders van Sleutelpas aan

De Sleutelpas is een persoonlijke kortingskaart om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten in Temse. De pas is er enkel voor inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, een leefloon of budgetbegeleiding hebben. Vorig jaar werd beslist om het lidgeld voor een vereniging voor de helft terug te betalen met een maximum van 150 euro per jaar. Volgens Brigitte Caura is het een mooi initiatief maar het dreigt een maat voor niks te worden omdat er slechts een tiental van de 45 sportclubs zich hebben aangesloten. “De volleybal- en basketbalclub bieden de korting wel aan maar naast enkele kleinere clubs ontbreken er ook grote kleppers zoals de hockeyclub, de korfbalclub en de Scheldezwemmers. Voorlopig werkt ook alleen de Voetbalacademie Temse met de Sleutelpas. Zo was het een bittere teleurstelling voor een moeder die haar twee zoontjes had ingeschreven bij voetbalclub SC Lokeren-Temse en de 385 euro inschrijvingsgeld volledig zelf mag ophoesten. Er wordt nochtans geen eigen inbreng gevraagd aan de verenigingen. Het vraagt alleen wat extra papierwerk. Tegenover de subsidie die de gemeente elk jaar geeft, mag nochtans wel iets tegenover staan”, vindt Caura. “Dat er geen leden zijn met een Sleutelpas is een drogreden want de pas is net bedoeld om deze groep de kans te geven om zich aan te sluiten.”