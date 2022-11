Sint meert zondag zijn stoomboot aan op Wilfordkaai

Wie geluk heeft, vangt op de Markt één van de voetballen die de Sint en de Pieten in het rond gooien. Op het marktplein staan ook kermiskramen.

Kleine kapoenen mogen in de feestzaal op de foto met de Sint. Die kan men later terugvinden op www.jeugd-temse.be en op www.facebook.com/jeugddienst.temse. Kinderen worden ook uitgenodigd om een ingekleurde tekening mee te brengen. Die werden vooraf op de scholen verdeeld. De Sint zorgt voor een beloning en de mooiste kleurtekeningen worden uitgehangen in de Bibliotheek.

Sinterklaasliedjes

In de voormiddag, vanaf 10.30 uur, kan men alvast Sinterklaasliedjes komen oefenen in de Theaterzaal Roxy, samen met Jan De Smet van De Nieuwe Snaar. Zo is men goed voorbereid voor de komst van de heilige man in de namiddag. Tickets (7 tot 10 euro) voor dit luik zijn te bestellen op www.cultuurcentrumtemse.be.

Zet je schoentje klaar

Tot slot kan men ook een schoen-bouwplaat komen afhalen in de Bib. Kinderen krijgen de opdracht hun eigen schoentje in elkaar te kntuselen en dit ten laatste op 4 december terug te brengen. In de week van 5 december kan men dan komen kijken welke verrassing Sinterklaas in het schoentje heeft gelegd. Iedereen is ook welkom op woensdag 30 november om 14 uur om te komen luisteren naar een spannend Sinterklaasverhaal.

