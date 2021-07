Scout tijdens kamp overvallen door twee gewapende daders

Puurs-Sint-Amands Pukema pakt uit met eerste namen: De Kreuners, Ketnetband en Regi palmen Puurs in

6 juli Pukema is terug van weggeweest. Het Puurse volksfeest moest in 2020 voor het eerst in bijna een halve eeuw een jaartje overslaan. In september palmt Pukema — de afkorting voor ‘Puurse Kermismarkt’ — echter opnieuw het centrum van de Klein-Brabantse gemeente in. Op de affiche staan met De Kreuners, de Ketnetband en Regi alvast enkele grote namen.