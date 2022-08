Schoolomgeving Hollebeek heringericht voor start van nieuwe schooljaar

Door het verbreden van de voetpaden werd de rijbaan ter hoogte van de school smaller en moest ook de circulatie in de wijk aangepast worden. Hollebeek, Blindstraat, Kattebrug en Prinsenlaan zijn voortaan éénrichting in tegenwijzerzin. De Prinsenlaan blijft tussen Hollebeek en de Krijgsbaan dubbele richting. Tussen Kattebrug en Hollebeek wordt het een fietsstraat.

De Fietsersbond reageert tevreden op het resultaat en is vooral blij dat de grote ‘kasseicirkel’ in het midden van het kruispunt verdwenen is. “Die cirkels kwamen geregeld terug op onze vergaderingen”, zegt Jozef Van Breuseghem. “Deze overrijdbare verkeersremmers misten hun doel. Enerzijds omdat de vering van auto’s hiertegen bestand is maar bovendien moet men het autoverkeer afremmen vóór het kruispunt. Voor de fietsers was deze kasseicirkel vooral hinderlijk en gevaarlijk bij regenval.”