Scheldejogging langs vijf kilometer lang dijktraject

Bijna 6 ton paling verorberd tijdens 50ste Palingfes­ti­val: “Zitten terug op niveau van vóór coronacri­sis”

Drie dagen lang werd er stevig in de potten geroerd op het Kouterplein in Mariekerke (Bornem). Daar vond de 50ste editie plaats van het Palingfestival. Het eetfestijn voor het goede doel wachtte bang af of bezoekers na de coronacrisis nog wel hun weg zouden vinden naar de feesttent. “Die vrees bleek gelukkig onterecht, want we verkochten ongeveer zes ton paling, en zitten zo terug op het niveau van vóór de coronacrisis”, zegt voorzitter Danny Luyckx.