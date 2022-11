Scheepsbouwers herdacht aan nieuw aangelegd Boelparcours

Aan de hand van een parcours van zo’n 3 kilometer zullen bezoekers meer te weten komen over het leven op en naast de scheepswerf. De route loopt langs verschillende ankerplaatsen die belangrijk waren in de lange geschiedenis van de Boelwerf. Op de startplaats aan het Frans Boelplein is intussen een boeg met stuurhut nagebouwd. Het is nog even wachten op de officiële opening van het Boelparcours maar Op Stoapel mocht in primeur er wel de jaarlijkse herdenking van de scheepsbouwers organiseren. Er werd een bloemenkrans neergelegd en een minuut stilte gehouden. De scheepsbouw was niet zonder risico. Er viel gemiddeld één dodelijk slachtoffer per jaar. Eddy Van Grevelinge, voorzitter van Op Stoapel, vroeg in zijn speech vooral aandacht voor de vele asbestslachtoffers. “Vorig jaar hebben we op hetzelfde moment ons project Godetia opgestart voor de vele collega’s die asbestkanker hebben gekregen door te werken op schepen”, vertelt hij. “Zowel werknemers als werkgevers waren onwetend wat voor gevaar dit inhield voor de gezondheid. Vele zijn er aan gestorven. Dankzij de samenwerking met verenigingen als Etwie, Stoff vzw en dokter Vanroelen weten we dat er momenteel al veel mogelijk is om deze vreselijke ziekte te bestrijden, weliswaar met wisselend succes.”