Rookontwikkeling door vogelnest in schoorsteen

Dinsdagavond om 20.15 uur werden de brandweerposten van Hamme en Temse opgeroepen voor een schouwbrand in een woning in de Moortelstraat in Tielrode en in de Sint-Annastraat in Hamme. In beide gevallen bleek een vogelnest de boosdoener.