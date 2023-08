Rookontwikkeling door kortsluiting in hoogspanningscabine De Meyer

Afhaaldag van Dodentocht toont nieuwighe­den, waaronder zakken voor herbruikba­re bekers: “Maar Dodentocht-diploma blijft nog een geheim”

In de sporthal van O.L.V.P in Bornem vond op zaterdag de eerste afhaaldag van 100KM Dodentocht plaats. Deelnemers konden er hun wandelbadge ophalen en meteen ook kennismaken met de nieuwe Dodentocht-gadgets, waterpunten en het beleid rond herbruikbare bekers. Een nog goed bewaard geheim is het ontwerp van het Dodentocht-diploma, dat dit jaar werd ontworpen door een ervaren deelnemer.