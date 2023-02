Rode Kruis ontvangen op vooravond van Week van de Vrijwilliger

In Temse ging het Rode Kruis van start in 1934 op initiatief van burgemeester-Boelbaas Frans Boel. “En sindsdien is deze organisatie een onmisbare schakel in het gemeenschapsleven geworden van Temse”, zegt burgemeester Maes. “Zowel in vreugde bij evenementen en wedstrijden als in leed zoals bij ongevallen en rampen.”