Restaurant Eatalia sluit definitief de deuren: “Niet meer rendabel met stijgende prijzen voor huur en energie”

Bornem Scheids­rech­ter (61) stopt ermee nadat hij tijdens wedstrijd werd bestolen: “Ik ben te ontgoo­cheld om verder te doen”

Al 41 jaar lang fluit Bornemnaar Jos De Man voetbalwedstrijden in Klein-Brabant. Een hobby, een passie. “Uit liefde voor het spel”, klinkt het. “Ik doe het graag.” Maar na de diefstal van zijn portefeuille afgelopen zaterdag, tijdens de wedstrijd, is die liefde nu over.

5 december