REPORTAGE. Werken aan hoogspanningspylonen bij tropische temperaturen: “Maar op 130 meter hoogte staat er gelukkig meestal een briesje”

Temse Toeristi­sche landmarks op meer moderne manier in de verf zetten

Vanop de N16 kijken voorbijrijdende bestuurders al enkele decennia op een bord dat mensen oproept om eens uit te stappen in Temse. Volgens gemeenteraadslid Bart Van Geyt (Open Vld) is het evenwel hoog tijd om eens werk te maken van een andere manier om de toeristische landmarks in de kijker te zetten.

10 juli