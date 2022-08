René en Josée vieren diamanten bruiloft

René en Josée huwden op 23 augustus 1962 in Belsele. René was jarenlang werkzaam als paswerker op de Boelwerf. Later nam hij het legkippenbedrijf over van zijn vader aan de Houtbriel in Temse. Samen met zijn echtgenote Josée liet hij het bedrijf groeien en werd hij eierhandelaar. Vandaag woont het koppel nog steeds aan de Houtbriel. Ze hebben 1 dochter Linda, 1 zoon Dirk en 3 kleinzonen. Burgemeester Hugo Maes (CD&V) kwam de jubilarissen namens de gemeente in de bloemetjes zetten.