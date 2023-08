Chauffeur onder invloed van drugs betrokken bij zwaar ongeval in Kruibeke: drie gewonden naar ziekenhuis

In de Bazelstraat (N419) in Kruibeke is zaterdagavond een auto over de kop gegaan na een zware aanrijding ter hoogte van het kruispunt met de Vredelaan. Er vielen daarbij drie gewonden. De chauffeur bleek onder invloed van drugs.