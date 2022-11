Rechtbank verlengt intrekking rijbewijs van dertiger die Francis (16) doodreed in Temse

De feiten gebeurden op maandagavond 1 augustus van dit jaar over een snelwegbrug in Temse. Y.H. was onderweg naar zijn woonplaats in Sint-Niklaas toen hij zwaar onder invloed de jongeman aanreed. Na de aanrijding pleegde hij vluchtmisdrijf, maar in Sint-Niklaas had hij een nieuw ongeval en kon hij gelinkt worden aan het ongeval in Temse. Sinds de feiten zit de man ook in de gevangenis in voorhechtenis, maar dinsdag moest hij ook voor de politierechtbank verschijnen die zich moest uitspreken over de verdere intrekking van het rijbewijs. Zijn raadsman drong niet aan op een teruggave van het rijbewijs. “Onze belangrijkste zorg is nu de man aan het werk krijgen zodat hij de schuld al kan afbetalen die hem te wachten staat", klinkt het. “Over een verdere intrekking verzetten we ons niet.”