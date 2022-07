Rapid Temse verwacht forse stijging van ledenaantal: “Aantal jeugdploegen wordt uitgebreid”

Rapid Temse is met het huidig spelersaantal de grootse sportclub van Temse. Vorige maand opende het nog een gloednieuw clubhuis op haar terreinen in de Hoogkamerstraat. Nu stelt het ook haar nieuwe toekomstplan voor. Tegen 2025 wil de club gestegen zijn naar 800 leden. “Dat zijn 300 spelers meer dan vandaag, of een toename met zo’n 100 extra spelers per jaar”, zegt voorzitter Wim Braeckman van Rapid Temse. “Verwacht wordt dat de groei vooral komt van jeugdspelers. Daarom breiden we het aantal jeugdploegen stap per stap uit, met gemiddeld vijf extra ploegen per jaar. Voor de hogere jaren zetten we ook extra in op beroepstrainers.”