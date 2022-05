Rapid Hockey Club Temse opent nieuw clubhuis: “Zelf leren voegen en schilderen om kosten te drukken”

TemseCentraal tussen de twee hockeyterreinen heeft Rapid Hockey Temse een fraai nieuw clubhuis in gebruik genomen. Met 700 leden is ze nu al de grootste sportvereniging van de gemeente. “En dat is toch wel een prestatie voor een hockeyclub”, klinkt het. En er is ambitie om nog verder te groeien.

Rapid Hockey Temse werd opricht in 1962 en trakteert zichzelf dus op een fraai nieuw clubhuis voor het zestigjarig jubileum. Dit komt er twee jaar na de opening van het vernieuwde waterveld. In samenwerking met de gemeente Temse en de Vlaamse overheid werd het oude zandveld vervangen door een modern hockeyterrein. Deze maand kwam zelfs de Pakistaanse nationale ploeg er trainen als voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs. De eigen eerste ploeg strandde op een zucht van promotie naar eerste klasse.

Leden van 4 tot 74

“Hockey zit enorm in de lift door de mooie prestaties van onze Red Lions”, zeggen secretaris Nancy De Prycker en bestuurslid Ides Ticket. “We hebben vandaag 700 leden en zijn hiermee de grootste sportvereniging van Temse. Ons jongste lid is 4 jaar, Daniël Peeters is met zijn 74 het oudste spelend lid en speelt ook nog bij de nationale ploeg. Het is onze ambitie om verder te groeien tot 850 leden. En met ons gloednieuw clubhuis kunnen we de spelers nog extra aanmoedigen.”

Zicht op de velden

De nieuwbouw werd opgetrokken tussen de twee bestaande velden.

Het oude clubhuis, naast de muziekacademie in de Hoogkamerstraat, was na twintig jaar dan ook aan vernieuwing toe. De nieuwe modieuze bar werd gebouwd tussen de twee hockeyvelden voor een optimaal zicht. “De grote glaspartijen zorgen voor een natuurlijke lichtinval maar zijn in de eerste plaats bedoeld voor het zicht op beide terreinen. Daarnaast is er een ruim terras voor een honderdtal personen met een petanquebaan als extra troef.”

Handen uit de mouwen

Heel wat leden en ouders staken zelf de handen uit de mouwen. “We zijn in 2018 al gestart met het zoeken naar een aannemer. De afwerking hebben we grotendeels zelf gedaan om kosten besparen. Er zijn heel wat leden die hier leerden voegen of schilderen”, lacht Ides. “De ene kende wel iets van schrijnwerk, de ander van elektriciteit. Dit clubhuis is het resultaat van vereende krachten.”

Verhuur

De infrastructuur zal niet exclusief voor de club zijn. “Iedereen is hier welkom”, benadrukt voorzitter Wim Braeckman. “Je moet geen lid zijn om van de faciliteiten te genieten. We verhuren de accommodatie ook voor feestjes en bedrijfsevenementen.” De club is nog op zoek naar een uitbater. Die zal wel kunnen buigen op een team van vrijwilligers om mee te helpen.

Grootste sportclub

Schepen van sport Wim Van Rossen (Open Vld) is fier op de verwezenlijkingen van de hockeyclub. “Hockey was toch lang een sport die niet altijd de aandacht kreeg die het verdiende. Het is dan ook een hele prestatie dat Rapid er in slaagde om de grootste sportclub van onze gemeente te worden. Aan het succes van onze nationale ploeg is hier dan ook zeker een steentje bijgedragen.”

