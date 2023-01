Radja Nainggolan (34) laat een derde oog op zijn knie tatoeëren: “Om het kwade af te wenden”

Independer De eerste keer huren: wie is verantwoor­de­lijk voor de plaatsing van rookmel­ders? En wie doet het onderhoud ervan?

De eerste keer alleen gaan wonen als huurder: het is een beetje een sprong in het diepe. Zeker omdat je de nodige administratie hebt te regelen, je huurcontract in orde moet brengen én ook nog een huurdersverzekering dient af te sluiten. Independer.be vertelt je wat je precies moet weten.

24 januari