Racetalent Amaury Cordeel voor politierechter na filmpje op TikTok waarin hij 179 kilometer per uur rijdt: “Het was niet mijn cliënt achter het stuur, ik vraag de vrijspraak”

Het jonge talent was zelf niet aanwezig in de rechtbank want zit in het buitenland, maar liet zich bijstaan door een advocaat. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in december 2020 in Temse, waar hij veel te snel reed. Hij filmde zijn Audi RS3 met een snelheid van 179 kilometer per uur, en plaatste die beelden op TikTok. Amaury kwam eerder al in opstand voor een ander filmpje op de E17 in Sint-Niklaas waar hij 300 kilometer per uur reed. Zijn manager verklaarde toen dat hij niet reed, en ook nu klinkt hetzelfde verhaal bij de advocaat. “Het was een vriend die achter het stuur zat. Amaury was wel aan het filmen, maar reed zelf niet op het moment van de feiten", klinkt het.