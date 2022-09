Processie sluit jubileumjaar van Amelberga feestelijk af: “Al 1.250 jaar wordt onze patroonheilige hier vereerd”

TemseMet een processiestoet heeft Temse zondag de feestelijkheden afgesloten ter herdenking van 1.250 jaar heilige Amelberga. De patroonheilige van de gemeente werd in 772 begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en wordt er twaalf eeuwen later nog altijd vereerd. Voor de viering van zondag waren zelfs niet één maar twee bisschoppen te gast.

Mgr. Luc Van Looy, bisschop-emeritus van Gent, stapte mee in de processie. Zijn collega Lode Van Hecke, bisschop van Gent, is iets slechter te been en sloot daarom achteraf aan voor de pontificale eucharistieviering in de kerk. Die mis was meteen het sluitstuk van een bijzonder jubileumjaar rond de figuur van Amelberga.

Vluchtende bruid

Amelberga werd geboren in Lotharingen en was van adel. Ze groeide op in een klooster. Volgens de overlevering stak zij de Schelde over op de rug van een steur om te ontkomen aan Karel Martel, die met haar wilde trouwen. Ze overleed in Temse in het jaar 772 en werd begraven in de door haar opgerichte kapel, waaruit later de dekenale kerk groeide en waar haar praalgraf nog altijd te zien is.

1.250 jaar verering

Amelberga wordt intussen al 1.250 jaar vereerd in Temse. Eeuwenlang werd haar naam gegeven aan talloze meisjes. In Temse zijn ook een straat en een school naar haar genoemd. Vandaag is er nog altijd een Sint-Amelbergagilde die ruim 400 leden telt. Elk jaar wordt de zogenaamde ‘wegom’ drie keer gewandeld. Het is een voetbedevaart van 22 km langsheen de grenzen van de vroegere parochie met 9 kapelletjes waarvan de oorsprong teruggaat tot de 11de eeuw.

Gebedsmoment aan kapel

Volledig scherm Bisschop Van Looy zegende Amelbergaschapulieren die achteraf op het einde van de viering werden uitgedeeld. © Kristof Pieters

Aan de processie namen zondag verschillende verenigingen deel waaronder uiteraard de Sint-Amelbergagilde zelf maar ook het Harmonieorkest Temse en vendeliers. Via De Zaat ging het richting Cauwerburg waar een kort gebedsmoment plaatsvond aan de Heilige Amelbergakapel. Bisschop Van Looy zegende er ook de Amelbergaschapulieren die achteraf op het einde van de viering werden uitgedeeld.

Het mysterie van de parkeerboete

Voor bisschop Van Looy was het een blij terugzien met de kapel die hij zelf in 2012 mocht inzegenen na een grondige restauratie. Hij herinnert zich echter vooral de parkeerboete die hij tien jaar geleden tussen de ruitenwisser vond na de plechtigheid. “Maar ik heb vreemd genoeg nooit een uitnodiging gekregen tot betaling”, lacht hij. Het was evenwel geen mirakel dat moet worden toegeschreven aan de heilige Amelberga maar de toenmalige burgemeester die de boete van de overijverige agent ongedaan liet maken.

