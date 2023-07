Positieve reacties op nieuwe inrit Hemelrijkwijk: “Maar er blijft nog altijd te veel asfalt”

Spaans asiel van Antwerpse Fabienne (59) getroffen door hittegolf: “Dieren moeten uit flessen drinken, want de waterput is leeg”

Er woedt een hittegolf in Spanje. Temperaturen stijgen tot boven de 40°C en het water raakt op. Ook in het hondenasiel Animal Care España - Spaanse Honden in Nood (ACE | SHIN) van de Antwerpse Fabienne Paques (59) voelen ze de gevolgen van de hitte. De bron waar ze normaal gezien hun water uit halen is leeg en dat heeft grote gevolgen voor de 580 honden en 200 katten die er verblijven. “We worden opgeroepen binnen te blijven, maar dat gaat niet zomaar als je een asiel hebt”, zegt Fabienne.