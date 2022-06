Politierechter stuurt beklaagde met 2,69 promille in bloed naar dokter

Een familielid die lange tijd in het ziekenhuis had gelegen mocht eindelijk naar huis, en dat was het signaal voor een goed feestje. A., een man met Bulgaarse origine, was ook uitgenodigd en was er stevig ingevlogen die avond. Wat de man echter even vergeten was, was dat zijn vrouw een dag later naar het ziekenhuis moest vertrekken. Toen zij hem belde besloot hij nog in zijn voertuig te stappen, maar kon hij betrapt worden door de politie. “Dit valt uiteraard niet goed te praten en hij heeft er zeker spijt van”, aldus zijn advocaat.