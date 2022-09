Politie zet snelheidsduivel aan de kant: man blijkt beschonken en stond geseind

Sint-Niklaas/Elversele/Sint-Gillis-Waas/Oudegem/Buggenhout Onze weekend­tips voor het Waasland en Dender: van ballonfes­ti­val tot Gouden Patatten­worp

De zomervakantie zit er op, maar misschien toch nog niet hélemaal. Heb je nog geen plannen voor het weekend van 3 en 4 september? Met deze vijf tips in het Waasland en Dender blijft u komend weekend alvast nog even in vakantiesfeer.

1 september