Politie ontmantelt voor tweede maal op twee jaar tijd grote cannabisplantage in voormalige garage: “Het is dweilen met de kraan open”

TemseEen opmerkelijke drugsvangst in Temse. Daar heeft de politie in een voormalige garage in de Philemon Haumanstraat voor de tweede maal op amper twee jaar tijd een grote cannabisplantage ontmanteld. De speurders troffen er maar liefst 1.500 plantjes aan. Twee personen werden gearresteerd en worden woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Het is al geleden van voor de coronacrisis dat er in de garage nog auto’s werden hersteld. De loods bood daarna onderdak aan allerlei kleine bedrijfjes. Ook de buren hebben al een hele tijd geen flauw benul meer welke activiteiten er eigenlijk nu nog plaatsvinden. In augustus 2020 was het voor iedereen een verrassing toen de politie binnenviel en er 2.000 cannabisplanten werden buiten gehaald. Dinsdag hield de politie er opnieuw halt. Tot ieders verbazing was er opnieuw een professionele cannabisplantage ingericht, dit keer met 1.500 plantjes.

Quote Tegenwoor­dig zien we overal plantages opduiken. Dat gaat van een loods tot een netjes onderhou­den woning zoals vorige week nog in Tielrode Wim Pieteraerens, Korpschef zone Kruibeke-Temse

Dat een drugsbende een pand uitkiest waar al eens een plantage werd ontmanteld, is wel erg uitzonderlijk. “Het is ook voor ons wel opmerkelijk”, zegt korpschef Wim Pieteraerens. “Maar tegenwoordig zien we overal plantages opduiken. Dat gaat van een loods tot een netjes onderhouden woning zoals vorige week nog in Tielrode. Er is nu eenmaal veel geld mee te verdienen.”

Geen toevalstreffers

De korpschef kan niet veel info kwijt over de twee opgerolde plantages in Temse en Tielrode maar wel dat ze het resultaat zijn van intensief speurwerk van de eigen recherche. “Het zijn geen toevalstreffers”, benadrukt hij. “Er is op beide dossiers hard gewerkt door onze mensen.” Een verband tussen de plantage in Temse en Tielrode zou er niet zijn.

Volledig scherm © Kristof Pieters

De speurders beseffen echter ook dat er voor elke ontdekte plantage wellicht nog tal van andere zijn die onder de radar blijven. “In die zin het is dweilen met de kraan open”, klinkt het. “We kunnen alleen maar ons best doen om het die bendes zo moeilijk mogelijk te maken.”

Twee arrestaties

De civiele bescherming kwam dinsdag ter plaatse om de plantage af te breken. De plantjes werden ter plaatse verhakseld waarna ze worden afgevoerd voor vernietiging. Bij de inval door de politie werden er twee mensen gearresteerd. Zij worden woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Volledig scherm © Kristof Pieters

Voor de politiezone Kruibeke-Temse is het dus al de tweede keer op enkele dagen tijd dat er een grote drugsvangst wordt gedaan. Vrijdag werd er ook al een plantage ontmanteld met meer dan duizend planten in de Hogenakkerstraat in Tielrode. Hier ging het om een woning die eigendom is van Lenny Janssens, bekend van zijn deelnames aan televisieprogramma’s als Blind Getrouwd en Expeditie Robinson, en zelf een gewezen agent van de zone Kruibeke-Temse.

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.