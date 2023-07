Politie onderschept twee bestuurders onder invloed van drugs

Gemeentemu­se­um keert terug naar Expo 58: “Temse leverde de bezoekers­trein­tjes en richtte een eigen hostessen­team op”

Op de Heizel in Brussel vond 65 jaar geleden de wereldtentoonstelling plaats. Ook Temse droeg zijn steentje bij. De firma Constructam leverde bezoekerstreintjes voor de expo en het betekende ook de start van het hostessenteam in de Scheldegemeente. In het gemeentemuseum vindt nog tot 17 september een tentoonstelling plaats over Expo 58 en de impact van het evenement.