Politie laat paarden in beslag nemen na vaststelling van zware verwaarlozing, één dier ter plaatse ingeslapen

TemsePolitie en dierenbescherming hebben zaterdag een geval van zware dierenverwaarlozing vastgesteld in de Schauselhoekstraat in Temse. Enkele paarden stonden zonder voedsel op een drassige weide. Eén dier werd ter plaatse ingeslapen. De andere twee werden overgebracht naar een opvangcentrum.

Het waren buurtbewoners die aan de alarmbel trokken omdat één van de paarden amper nog een teken van leven gaf. “De dieren krijgen al een hele tijd amper eten of drinken”, getuigt één van hen. De politie kwam ter plaatse. Ook de Paardenambulance Stabroek en The Old Horses Lodge uit Laarne werden ingeschakeld. “Voor één dier kwam alle hulp te laat. Een dierenarts heeft het ter plaatse laten inslapen”, zegt Annelies De Blue van de Paardenambulance. “De twee andere paarden zijn in beslag genomen meegenomen naar het asiel in Laarne waar ze nu op krachten kunnen komen.”

Zandkoliek

Volgens Annelies is het dier wellicht gestorven als gevolg van ondervoeding in combinatie met zandkoliek. “Als te weinig gras beschikbaar is, gaan paarden teveel zand opnemen. Zelfs als buren af en toe wat brood over de draad gooien, is het risico groot dat de dieren modder binnenkrijgen. Dat hoopt zich op in de darm.”

Ook de twee andere dieren waren in slechte conditie. “Gelukkig zijn ze nu in beslag genomen want de eigenares keek er niet naar om. Ze zou nog andere paarden hebben op een andere plek. Hopelijk zijn die dieren beter verzorgd maar eigenlijk zou zo iemand geen paarden meer mogen houden”, klinkt het verontwaardigd.

Volledig scherm Buurtbewoners sloegen alarm en haalden er de politie bij. © rv

Volledig scherm © rv

Volledig scherm De twee andere paarden krijgen eten en drinken en werden daarna overgebracht naar een opvangcentrum. © rv