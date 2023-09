Politie haalt dronken vrouw uit het verkeer: bestuurster is rijbewijs meteen 15 dagen kwijt

Leerlingen Freinet­school ’t Hinkelpad starten schooljaar in gloednieu­we lokalen: “Leefden een jaar op een werf, maar dit maakt alles goed”

De leerlingen van GO! Freinetschool ’t Hinkelpad in Bornem startten het nieuwe schooljaar vrijdag in gloednieuwe lokalen, een investering van maar liefst 3 miljoen euro. “Onze nieuwbouw biedt onderdak aan de kleuters en de eerste graad, we kregen er een sporthal en secretariaat bovenop. We hebben een schooljaar lang op een werf moeten lesgeven, maar dit resultaat was het meer dan waard”, zegt directeur Elien Ooms.