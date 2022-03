Politie geeft tips om geen slachtoffer te worden van cybercriminelen

Er worden ook twee infoavonden georganiseerd waarbij men meer in detail praktische tips meegeeft om online fraude te herkennen. De eerste sessie is woensdag 30 maart om 19.30 (200 plaatsen) in theaterzaal ROXY in Temse. Donderdag 31 maart is er een tweede infoavond om 19.30 (100 plaatsen) in zaal ’t Stadhuys in Rupelmonde. Inschrijven is verplicht en kan online via https://www.politie.be/5433/nieuws/infoavonden-cybercrime-gratis of telefonisch 03 711 02 02.