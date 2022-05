Politie controleert koeriers Post NL: twee chauffeurs onder invloed van drugs of alcohol, nog bestuurder betrapt op zwartwerk

Zwijndrecht Wisselmeer­der­heid binnen gemeente­raad van Zwijn­drecht wil fusiege­sprek­ken aanknopen: “Besturen is vooruit­zien en financieel oogt toekomst niet rooskleu­rig”

Er is een wisselmeerderheid gevonden in de gemeenteraad van Zwijndrecht om verkennende fusiegesprekken aan te knopen met de buurgemeenten. Oppositiepartij N-VA dient hierover op de zitting van volgende week een voorstel in. Bestuurspartijen CD&V en Vooruit bevestigen hun steun. “De inwoners krijgen de finale stem maar we moeten op z’n minst rond de tafel gaan zitten.”

13 mei