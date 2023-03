Personeel Superclean Eeren organiseert benefiet voor slachtoffers aardbeving: “Diversiteit aan culturen en ook aan lekkernijen”

Het bedrijf wordt gerund door Selle Eeren en zijn echtgenote Fakiye. Die laatste is van Turkse origine. “We zetten ons regelmatig in voor het goede doel maar dit keer is het voor mij persoonlijk natuurlijk wel iets dichterbij”, vertelt Fakiye. “Zelf heb ik geen familie in het getroffen gebied maar ik ken wel heel wat mensen die slachtoffer zijn geworden. Er is nog altijd veel nood aan hulp en dus wilden we ook ons steentje bijdragen. We hebben de voorbije weken al heel wat ingezameld en het benefiet is nu het hoogtepunt van de actie.”