Paul en Agneta vieren diamanten huwelijksjubileum

Puurs-Sint-Amands Buurtverga­de­ring over sanering van vervuilde site ‘De Fontein’

Op woensdag 7 september vindt in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) een informatievergadering plaats over de geplande sanering van site De Fontein. Op en rondom het terrein van de voormalige wasserij in de Sint-Katharinastraat werd jaren geleden al een bodemverontreiniging ontdekt. De sanering is nu eindelijk in zicht.

4 september