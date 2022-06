Pas heraangelegd wegdek in industrieterrein TTS besmeurd door lekkende pot verf in vrachtwagen

Steendorp Chocola­tier Bram (43) wint award met praline die je kan dippen: “Mensen meer aandacht laten besteden aan chocolade op een speelse manier”

Bram Hullebroeck is in de prijzen gevallen op de Belgium Chocolate Awards. Zijn praline ‘Just Dip It’ was volgens de jury het beste concept van het jaar. Deze wordt geserveerd met een bijpassende dip en een crunch. De praline zal binnenkort geserveerd worden in restaurants en na de zomer ligt hij ook in de winkelrekken.

