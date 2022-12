Parkeerstrook in Kasteelstraat wordt fietsboulevard

Het verdwijnen van parkeercapaciteit in de Kasteelstraat wordt opgevangen door de nieuwe parking die werd aangelegd in de Rik De Rycklaan. De Kasteelstraat heeft een regime van fietsstraat. Auto’s moeten dus achter de fietsers blijven rijden. In het verleden bleef er echter te weinig ruimte over voor kruisende fietsers. Zij moeten voortaan over de parkeerstrook rijden die van de rijbaan is afgescheiden met zogenaamde olifantenpoten.

De Fietsersbond is tevreden met de ingrepen. “Met deze rij paaltjes hebben fietsers in de ‘tegenrichting’ een brede rijstrook gekregen, waar ze geen last of gevaar ondervinden van het gemotoriseerd verkeer. Dat is zeker een grote verbetering tegen vroeger”, klinkt het. Alleen rond de signalisatie zijn er wel vragen. Zo worden fietsers naar de afgebakende strook geleid terwijl er eigenlijk geen fietspaden horen te zijn in fietsstraten. In de omgekeerde richting bestaat ook het risico dat fietsers eveneens op deze strook gaan rijden in plaats van op rijvak waar auto’s rijden en dat is natuurlijk niet de bedoeling.