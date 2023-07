Paletrock viert 25e editie met best-off

G-judoca Amal (18) gehuldigd voor goud op Special Olympics

De 18-jarige G-judoca Amal Ibrahimi uit Temse behaalde dit seizoen fenomenale resultaten. Ze werd zowel Belgisch kampioen op de Special Olympics Belgium in Mechelen, Wereldkampioen op de Special Needs World Judo Games Beverwijk én Olympisch kampioen op de Wereldspelen in Berlijn. Reden genoeg voor een huldiging door het gemeentebestuur.