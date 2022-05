Pakistaanse nationale ploeg traint hockeyclub in Temse

Rupelmonde Voormalig gemeente­raads­lid Anna Batens viert honderdste verjaardag

In familiekring is de honderdste verjaardag gevierd van Anna Batens. Ze verblijft momenteel in het woonzorgcentrum Poldervliet maar in Rupelmonde is ze nog altijd een bekend gezicht. Ze zetelde vroeger nog in de gemeenteraad en was lid en voorzitter van verschillende verenigingen.

19 april