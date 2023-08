Overval op kerkhof blijkt verzonnen: politie doorprikt verhaal van 50-jarig ‘slachtoffer’

Update Verkeers­cha­os rond Antwerpen door ongevallen in Kruibeke, Borgerhout, Wommelgem en de Kennedytun­nel

Door verschillende ongevallen is het vanmiddag erg druk op de snelwegen rond Antwerpen. Zowel op de E17 in Kruibeke, de Antwerpse Ring in Borgerhout, de Kennedytunnel, als de E313 in Wommelgem gebeurde een ongeval, met zware files tot gevolg.