Oudste duivenmelker van het land Victor De Cauwer (102), vader van wielercommentator José, overleden: “Zijn liefde voor duiven was groter dan voor de koers”

Regio Mechelen Van Oppuurs langs Buggenhout tot Steenhuf­fel: fietsen door een bosrijke omgeving op de grens van drie provincies

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van oude trein- en tramsporen. Zo fiets je van Oppuurs langs Buggenhout tot in Steenhuffel. Deze fietstocht strekt zich uit over de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

9:50