Originele pagina’s van Suske en Wiske te bekijken in Gemeentemuseum

Bij de originele pagina’s van Studio Vandersteen bevinden zich verschillende uitschieters uit onder meer De Kaartendans, De zingende zwammen, Sjeik El Rojenbiet, De Apekermis, 6 pagina’s uit Tazuur en Tazijn (= Suske en Wiske in Temse) en 3 voorpagina’s uit de legendarische Vandersteen-reeks De Vrolijke Bengels, die in de jaren ’50 verscheen in weekblad Ons Volkske. Vijf originele pagina’s zijn ontleend aan Jerom-albums, waaronder de eindpagina van Het groene eiland. Als kers op de taart is er een kort kerstverhaal van 4 originele pagina’s van de hand van Paul Geerts. Daarnaast worden meer dan 100 Parastone beeldjes van Suske en Wiske geëxposeerd.

De tentoonstelling, die met goedkeuring van de Erven Vandersteen wordt georganiseerd, is een coproductie van de Culturele Vereniging Spirit en het Cultuurcentrum. Curator is Soames Maes, bestuurslid van Spirit, deskundig in de Suske en Wiske-reeks, met een bijzondere belangstelling voor originele pagina’s. Op de expo is de Nieuwjaarskaart 2023 van Spirit verkrijgbaar, getekend door Paul Geerts. De kostprijs bedraagt 2 euro.

De expo loopt nog tot 29 januari in het Gemeentemuseum in de Kasteelstraat 16 in Temse en is geopend op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur en op zondag ook van 10 tot 12 uur.

