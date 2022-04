Oproep om mee de handen uit de mouwen te steken tijdens Zwerfvuilactie XL

TemseOp zondag 24 april slaat de gemeente Temse de handen in elkaar met inwoners om zwerfvuil op te ruimen. In elke deelgemeente is er een afspraakpunt waar men materiaal krijgt om te helpen. Achteraf is er een grote AfterCleanUp-party in JOC De Nartist.