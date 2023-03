Opgelet! Nieuwe én duurdere GFT-labels vanaf 1 juli

Je kan de huidige labels nog tot 30 juni aankopen. Normaal is dit per vel van 10 stuks in de verkooppunten (lokale winkels en AC De Zaat) maar sinds 1 maart kan dat ook per stuk bij de Infobalie in AC De Zaat. Dit kan op weekdagen en op zaterdag van 8.30 tot 12 uur en op woensdag ook van 13.30 tot 16 uur. Wie tegen eind juni ziet dat er een overschot dreigt aan labels of er net te weinig heeft, kan best informeren bij buren, familie of vrienden naar hun voorraad.

Vanaf 1 juli ben je alleszins verplicht om de nieuwe labels te gebruiken. De oude GFT-labels mogen vanaf dan niet meer gebruikt worden. Hangt er vanaf 1 juli een oud label aan je GFT-container; dan wordt hij niet leeggemaakt. Dat is wel het geval als men in juni al een nieuw label aan de container hangt. De nieuwe GFT-labels stijgen per vel van 10 stuks van 5 naar 7,5 euro voor een GFT-container van 40 liter (groene kleur), men betaalt 24 euro in plaats van 16 euro voor een container van 120 liter (blauwe kleur) en voor een container van 240 liter stijgt de prijs van 32 naar 48 euro voor een vel stickers (bruine kleur).

Van 1 tot 30 juni kan je als inwoner je oude GFT-labels inruilen bij de aankoop van nieuwe GFT-labels. De inruiling kan per stuk of per vel. Je betaalt dan het prijsverschil. Opgelet: dit kan enkel aan de Infobalie in AC De Zaat, niet in andere verkooppunten.

