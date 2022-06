Op de fiets met de compostmeesters

Na twee jaar corona vond in Temse voor het eerst terug een gezellige compostbabbel plaats. De compostmeesters werden getrakteerd in een gezellige groene omgeving. Op de demo-compoststand gelegen aan de Kattebrug werd ook een infostand rond het ‘thuiscomposteren’ opgesteld. Er was verder een ludieke wedstrijd: naast enkele compost-weetjes konden de aanwezigen het gewicht van een ton gevuld met hakselhout schatten. De eerste prijs was – hoe kan het ook anders – een compostbak. Het gewicht bedroeg 11,60 kg. Pascal Pauwels was er het dichts bij.