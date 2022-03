Onaangekondigde werken in schoolomgeving Hollebeek uitgesteld tot zomer

Temse Bedrijf evacueert 22 familiele­den van werknemers uit vestiging in Kiev: “We konden hen na al die jaren niet zomaar in de steek laten”

In Temse zijn zondag de eerste vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen. Het gaat om gezinnen van werknemers van het bedrijf Option Tape Specialties uit Temse dat ook in Kiev een vestiging heeft. “We zijn al tien jaar actief in Oekraïne. Het in veiligheid brengen van de vrouwen en kinderen van ons personeel was het minste dat we konden doen”, zegt medezaakvoerder Henk Post. Ook zijn gezin vangt enkele vluchtelingen tijdelijk op.

17:15