Omwonenden natuurgebied Vuurkouter verzetten zich tegen oeverwerken: “Drogreden om tonnen grond te mogen storten”

Vagaetrans is een bedrijf dat gespecialiseerd is in grondtransporten. In het verleden kocht het al meerdere oude kleiputten om deze te kunnen opvullen. Recent werd nog een plan ingediend voor het ophogen van de oude steenbakkerij van Steendorp. Enkele jaren geleden was er veel commotie over het verstevigen van de oevers van het recreatiedomein Waesmeer in Tielrode. Een soortgelijk plan ligt nu op tafel voor de Vuurkouter. Volgens Vagaetrans zijn de werken nodig omdat er stabiliteitsproblemen zijn langs de Kloosterstraat en achter de woningen van de Florimond Van Goeylaan. Het voorstel is om een extra bufferzone van twee meter aan te leggen met een zachte helling die overgaat in een moeras- en rietzone. Een aantal zones in de vijver zullen ook minder diep worden gemaakt.

Verzakte boordsten

De buurtbewoners betwisten de noodzaak. “Dit is enkel een drogreden om hier 47.000 m3 grond te mogen storten”, zegt Philippe Ophoff. “Zo’n volume is buiten alle proportie. Alles is gebaseerd op het verzakken van een boordsteen maar dat is gebeurd in augustus 2019 nadat er sleuven zijn gegraven voor werken aan de straatverlichting. De ondergrond was trouwens onstabiel gemaakt door Vagaetrans zelf nadat er vegetatie langs de oever is weggehaald. We hadden gevraagd om de begroeiing wat te snoeien omdat de braambossen een meter boven de straat hingen. Men heeft toen een zware kraan ingezet en nogal fors alle beplantingen uitgegraven. Maar van een grondverzakking is volgens ons geen sprake.”

Volledig scherm De verzakte boordsteen in de Kloosterstraat is volgens buurtbewoner Philippe Ophoff veroorzaakt door werken aan de openbare verlichting maar niet door erosie. © Kristof Pieters

Waterberging

De bewoners wijzen ook op het belang van het gebied voor waterberging. “Ik woon hier al 25 jaar en heb de Vuurkouter slechts één keer weten overstromen. Dat was in 2011 en gebeurde nadat er een oude afwatering was afgesloten. De voorbije jaren is het waterpeil stabiel gebleven. Als men nu echter zo’n volume grond gaat storten, is het afwachten wat hiervan het effect is. Bovendien gaat het hier om een erkend natuurreservaat. Er moet maar één lading verontreinigde grond tussen zitten om een catastrofe te veroorzaken.”

Overlast door grondtransporten

De buurt wijst ook op de zware hinder die de werken met zich mee zullen brengen. “Er wordt in de vergunningsaanvraag gesproken van een periode van drie jaar waarbij er op piekmomenten tot 100 vrachtwagens per dag moeten passeren via de Temsestraat en Kloosterstraat. De risico’s op een ongeval zijn bijzonder groot op een route waar zoveel fietsers passeren.”

Bezwaren

Ook de vzw Steendorp Leefruimte en oppositiepartij Tesamen hebben een bezwaarschrift ingediend. “Het uitgangspunt van dit bedrijf is niet natuurbehoud”, zegt raadslid Alec Lamberts. “De corebusiness van Vagaetrans is het transport en storten van grond. We stellen ons dan ook vragen bij de noodzaak van deze werken. We hebben nergens sporen van erosie gevonden en gevaar dreigt er evenmin. De milieueffecten van zulke ingrijpende werken zijn evenmin onderzocht. Het is in die zin onbegrijpelijk dat het Agentschap voor Natuur en Bos een positief advies onder voorwaarden heeft afgeleverd. Met onze bezwaren hopen we de provincie op andere gedachten te kunnen brengen.”

Volledig scherm vuurkouter © Kristof Pieters

