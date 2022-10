Nikki (37) neemt voor eerste keer deel aan legendarische Ironman Hawaï: “Gekwalificeerd worden was al overwinning op zich”

Sint-Niklaas/Bornem/TemseLiefhebbers van triatlon hebben 8 oktober al lang aangestipt in de agenda want dan vindt de Ironman Hawaï plaats. Verpleegkundige Nikki De Cauwer (37) is één van de Belgen die aan de start zal verschijnen van deze legendarische triatlon. Het thuisfront supportert én zamelt ook geld in met sponsoracties.

De Ironman in Hawaï is voor elke triatleet dé ultieme droom maar wereldwijd is er slechts een beperkt aantal atleten die geselecteerd wordt. Uit onze regio wist Nikki De Cauwer zich te plaatsen. Hij is afkomstig uit Sint-Niklaas maar volgde de liefde naar Bornem waar hij ook werkt als verpleegkundige in het ziekenhuis. “Ik ben in 2014 begonnen met triatlon”, vertelt hij. “De eerste jaren was het vooral de conditie opbouwen. In 2017 heb ik in Maastricht mijn eerste volledige triatlon tot een goed einde gebracht.”

Niet nagestreefd

Triatlon omvat 3,86 km zwemmen, 180,2 km wielrennen en 42,195 km (marathonafstand) hardlopen. “Vorig jaar ben ik voor het eerst onder de magische grens van 10 uur geëindigd maar greep ik net naast een ticket voor Hawaï”, vervolgt Nikki. “Dit jaar kon ik me in juli wel kwalificeren. Dat alleen al is voor mij een overwinning. De Ironman Hawaï was eigenlijk nooit een doel dat ik nastreefde maar naarmate mijn resultaten elk jaar beter werden, begin je automatisch natuurlijk wel stilletjes te dromen.”

Quote Vooral de hitte en de vochtig­heids­graad maken de Ironman Hawaï bijzonder zwaar. Bij het lopen en fietsen is er ook nog eens de zon die weerkaatst op de lavavelden Nikki De Cauwer, Triatleet

Nikki verblijft intussen al sinds 24 september in het paradijselijke oord aan de andere kant van de wereldbol. “Ik verblijf hier samen met enkele andere atleten van mijn club 3MD uit Dendermonde. We zijn bewust vroeg genoeg vertrokken omdat je tijd moet hebben om te acclimatiseren. Het is tenslotte toch een tijdsverschil van 12 uur. Het gaf ons ook de gelegenheid om het parcours al wat te verkennen en ter plaatse te trainen. Vooral de hitte en de vochtigheidsgraad maken de Ironman Hawaï bijzonder zwaar. Bij het lopen en fietsen is er ook nog eens de zon die weerkaatst op de lavavelden. Zelf heb ik gelukkig niet al te veel last. Ik probeer nu vooral goed te eten en drinken om in topconditie aan de start te verschijnen.”

Volledig scherm Nikki De Cauwer verblijft met vijf andere atleten van zijn club 3MD uit Dendermonde sinds 24 september in Hawaï om er te trainen en te acclimatiseren. © rv

Dure onderneming

Voor veel deelnemers is de Ironman echter ook een erg grote investering van duizenden euro’s geworden. Het gaat niet alleen om de dure vliegtickets maar ook de prijzen om er te verblijven swingen in deze periode de pan uit. Zo duur dat heel wat deelnemers genoodzaakt zijn om geld in te zamelen. Ook voor Nikki werd een steunactie op poten gezet met de verkoop van spaghettisaus in samenwerking met slager Finesse uit Temse.

Bescheiden ambities

Ondanks het financieel zware plaatje is de belangstelling voor de Ironman Hawaï deze editie groter dan ooit. De voorbije twee jaar ging de legendarische wedstrijd namelijk niet door omwille van de coronapandemie. “Er is daardoor een extra groot deelnemersveld”, weet Nikki. “Ik blijf bescheiden met mijn ambities. Hier aanwezig zijn, is voor mij al de max. Bij een training enkele dagen terug passeerden we enkele wereldkampioenen. Het is voor een amateursporter als mij onwezenlijk om in hun gezelschap te zijn.”

