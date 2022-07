Nieuwe vzw brengt Elversele in beweging: “Dorpsfeesten terug leven inblazen”

ElverseleDe dorpsfeesten in Elversele krijgen dan toch een vervolg. Het carnavalscomité gooide twee jaar geleden de handdoek in de ring maar een groep enthousiaste inwoners sloeg de handen in elkaar om de feesten terug leven in te blazen. Hiervoor werd de nieuwe vzw ‘Elversele in Beweging’ opgericht.

Elversele in Beweging is een initiatief van Johan Baert, Jimmy De Caluwé, Kevin Verbelen, Serge Van Autreve en Davy De Rijbel. De vzw werd deze maand boven de doopvont gehouden en zal dus een vervolg breien aan de dorpsfeesten. “In 2019 vond de laatste editie plaats”, vertelt voorzitter Davy De Rijbel. “Het organiserende carnavalscomité heeft na corona beslist om te stoppen. Elversele telt wel nog verschillende verenigingen maar die hebben allen hun eigen werking. Er waren geen gegadigden om de kar te trekken van de feesten. Daarom hebben enkele inwoners de handen in elkaar geslagen.”

Féria

Vorig jaar organiseerde Serge Van Autreve, uitbater van restaurant Onder den Toren een alternatief onder de naam Féria. Dat sloeg zo goed aan dat de vzw op de ingeslagen weg verder wil gaan. “Vorig jaar lag de klemtoon op muziek en eten maar we breiden dat aanbod nu uit met andere activiteiten”, vult secretaris Jimmy De Caluwé aan. “Verschillende Elverseelse verenigingen zijn hiervoor terug mee op de kar gesprongen.”

De naam Féria is door de vzw behouden. “Het betekent ‘kermis’ in het Spaans. We willen namelijk op een zuiderse manier de zomer afsluiten.” De festiviteiten zullen plaatsvinden rond de kerk. “Dat is dan tegelijk een feestelijke heropening van het heraangelegde centrum. Door corona kon die gebeurtenis namelijk niet gevierd worden.”

Platform voor verenigingsleven

De vzw wil in de toekomst vooral een coördinerende rol op zich nemen en een platform bieden aan de lokale verenigingen om hun activiteiten in de kijker te zetten. “Dat kan tijdens de dorpsfeesten maar we denken ook al luidop aan andere activiteiten zoals een kerstmarkt. Dat is echter nog toekomstmuziek. Nu willen we ons eerst concentreren op Féria en daar een succes van maken.”

Programma

Het feestweekend gaat door op 3 en 4 september. Op zaterdag houdt de Elverseelse hondenschool Lucky Dog demonstraties en een workshop knopen leggen. Diezelfde avond kan men genieten van een optreden van ‘Radio Negra’ en is er aansluitend een feestje met dj Bushbeater. Op de tweede dag van Féria Elversele sluiten de verenigingen aan. Doorheen de dag is er een rommel-, ambachten- en landbouwmarkt en zal men een reeks oldtimer tractoren kunnen bewonderen. De harmonie van Elversele en de Priester Poppeschool slaan de handen in elkaar en bieden workshops aan. Op het podium staan Los del tré feat. La Bata, Grupo Pimenton met actrice Elise De Vliegher en 50 Tinten Brys als afsluiter. Beide dagen zal er ook een zomerbar zijn waar men geheel in zuiderse traditie paella serveert.

Meer info op www.elverseleinbeweging.be

