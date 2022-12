Nieuwe verkeerslichten Hoogkamerstraat kampen met opstartproblemen: afsluiten van zijstraten N16 uitgesteld

Een goede afstelling van de verkeerslichten op het kruispunt Hoogkamerstraat was een voorwaarde die de gemeente stelde om de twee straten af te sluiten. De programmering van de nieuwe lichten gebeurde afgelopen week maar er zijn onverwachte problemen opgedoken. De nieuwe regeling is van de nieuwste generatie die nu op een aantal kruispunten in Vlaanderen wordt uitgerold. Het gaat om zogenaamde i-VRI’s (intelligente verkeerslichtenregelingen). Dat laat verkeerslichten toe te communiceren met voertuigen en fietsers, waardoor het verkeerslicht ‘weet’ hoeveel en welk verkeer zich aandient. Op die manier kan men veel dynamischer inspelen op de verkeersdrukte.

Bugs in programma

“Bij het installeren van dit nieuwe systeem zijn afgelopen week problemen opgedoken die de verkeerslichten niet toelieten optimaal te werken”, laat AWV weten. “Het bedrijf dat deze regelingen programmeert maakt nu eerst een grondige scan van de mogelijke ‘bugs’ voordat we de regeling opnieuw willen inladen. De prognose is dat we in de loop van januari de lichtenregeling kunnen aanpassen.”

Uitstel tot januari

Doordat de nieuwe lichteninstallatie nog niet optimaal werkt, wordt nu het afsluiten van de twee zijstraten uitgesteld. “De nieuwe regeling moet namelijk de toename van het verkeer door deze afsluitingen immers maximaal opvangen. Omdat we verkeersproblemen willen vermijden zullen we dan ook wachten met het afsluiten van de zijstraten tot de nieuwe regeling in dienst is.” Een precieze timing is er nog niet maar vermoedelijk gebeurt dit in de loop van januari. AWV zal de impact van deze afsluitingen monitoren gedurende minimum 6 maanden en nadien evalueren en eventueel bijsturen.

