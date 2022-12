Nieuwe stap in herbestemming Sint-Amelbergasite maar nog geen oplossing voor verenigingen

Volgens de huidige plannen zal de voormalige school eind 2023 onder de sloophamer verdwijnen. De tijd begint dus te dringen voor de verenigingen die momenteel gehuisvest zijn in de gebouwen. Het gaat om dansschool Upstream, de vzw Temse Helpt en de voedselbank vzw Cura. In de gemeenteraad vroeg Bert Bauwelinck (Tesamen) of er mee gezocht wordt naar een oplossing voor deze verenigingen.

Schepen van sport Wim Van Rossen (Open Vld) is betrokken bij de gesprekken met Upstream. Deze maakt al een aantal jaar gebruik van de oude turnzaal van het ISA om lessen kleuterdans, clipdance, hiphop en breakdance te geven aan kinderen en jongeren. “Er zijn alternatieven maar het probleem is dat daar de uitbating van de horeca door andere gebeurd”, legt Van Rossen uit. “De vereniging wil dit natuurlijk liever zelf in handen hebben omdat dit een bron van inkomsten is.”

Bouw in 2024

Intussen is dus het nieuwe RUP wel voorlopig goedgekeurd. Het plangebied van ruim 1 ha groot is gesitueerd in de hoek van de Gasthuisstraat en Pastoor Boelstraat en omvat naast de voormalige schoolsite van het Instituut Sint-Amelberga (ISA) ook twee aanpalende gebouwen langsheen de Gasthuisstraat. De school en het klooster werd in 2012 aangekocht door Interwaas. Met projectontwikkelaar CAAAP werd een masterplan opgemaakt met plaats voor een honderdtal woningen, winkels, een ondergrondse parking en drie buurtpleintjes. Om dit mogelijk te maken moet wel eerst de oorspronkelijke gewestplanbestemming gewijzigd worden via een RUP. Op vraag van de Gecoro werd het plan nog lichtjes gewijzigd en is de verharde zone teruggebracht van maximum 70 naar 60%. Er zal nu een openbaar onderzoek volgen waarna de gemeenteraad zich opnieuw buigt over de definitieve goedkeuring. De bedoeling is dat de bouwwerken in 2024 starten.