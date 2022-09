Nieuwe elektrische deelfiets voorgesteld op eerste Mobidag

“Sinds 2014 namen we met onze gemeente deel aan Autoloze Zondag maar we stelden vast dat we dan teveel moesten opboksen tegen andere evenementen, ook in omliggende gemeenten. Daarom hebben we het losgekoppeld en organiseren we nu voor de eerste maal de Mobidag, één weekend vroeger”, legt schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) uit.