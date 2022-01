Nicole (18) door auto van zebrapad gemaaid: “Bestuurder reed door zonder naar haar om te kijken”

TemseDe 18-jarige Nicole Verbraeken ligt in het ziekenhuis met een gebroken arm en schaafwonden nadat ze woensdagochtend door een auto van het zebrapad gemaaid werd in de Gasthuisstraat in Temse. De bestuurder reed door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Zus Joylie-Rose doet nu een oproep naar getuigen.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend tussen 6.30 en 6.45 uur in de Gasthuisstraat ter hoogte van de oversteekplaats aan de polikliniek van het AZ Nikolaas. “Mijn zus Nicole was te voet op weg naar de bushalte”, vertelt haar zus Joylie-Rose. “Ze werkt tijdens de kerstvakantie in een winkel in het Waasland Shopping Center en moest om 7.30 uur beginnen. Ze herinnert zich alleen dat er een auto met hoge snelheid kwam aangereden en daarna volgde een klap. Het type voertuig heeft ze niet kunnen zien, maar het was een gewoon model van personenwagen en wellicht zwart van kleur.”

Operatie nodig

Voor zover bekend waren er geen getuigen van het ongeval. “Nicole is luid beginnen schreeuwen van de pijn en daarna hebben enkele werkmannen zich om haar bekommerd. Ook een buurvrouw is ter hulp geschoten. Ze heeft met de gsm van Nicole de familie gecontacteerd, waarna mijn zus met de ziekenwagen is afgevoerd. Ze liep schaafwonden op over haar hele lichaam en ook haar arm is gebroken. Morgen volgt er al een operatie.”

Volledig scherm Nicole werd opgenomen in het ziekenhuis en zal morgen geopereerd worden © rv

Onrespectvol

Joylie-Rose heeft intussen een oproep gedaan naar getuigen. “Want de dader moet gevat worden”, reageert ze verontwaardigd. “De bestuurder is na het ongeval niet eens uitgestapt en is verder gereden zonder zich om mijn zus te bekommeren. Ik kan nog begrijpen dat een bestuurder in shock is na een aanrijding, maar dan keer je nadien toch terug als je een greintje respect kan opbrengen. De auto is wellicht ook beschadigd na het ongeval, want het was een zware klap. Nicole is over de motorkap gevlogen. We hopen dat de politie op basis van camerabeelden een verdachte kan identificeren.”

Camerabeelden

Commissaris Katty De Bruyn bevestigt dat het onderzoek daaromtrent lopende is. “In de buurt zijn er inderdaad verschillende camera’s. We zijn nu aan het bekijken of er voertuigen in beeld komen die aan de beschrijving voldoen. Voorlopig hebben we evenwel nog geen dader kunnen identificeren van dit ongeval met vluchtmisdrijf.”

Joylie-Rose hoopt dat haar oproep de dader tot inkeer kan brengen. “Of dat er zich mensen melden die iets gezien hebben of een beschadigde auto hebben opgemerkt. Met mijn zus zal alles wel goed komen, maar dit had ook erger kunnen aflopen. Met zo’n hoge snelheid door het centrum razen, is ronduit schandalig. En niet eens de verantwoordelijkheid nemen na een ongeval, is al helemaal crimineel.”

Getuigen kunnen zich melden bij de politiezone van Kruibeke-Temse op het nummer (03) 711 02 02