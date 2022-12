Na drie jaar opnieuw een Winterhappening op de Markt: “Gevarieerd muzikaal aanbod voor jong en oud”

TemseTijdens het weekend van 17 en 18 december is het feest op de Markt in Temse. Na drie jaar is er opnieuw een volwaardige editie van de Winterhappening met dj’s, optredens, animatie en kermis. De opbrengst gaat opnieuw naar de vzw Supernils.

Zes jaar geleden werd de Winterhappening voor het eerst georganiseerd. Twee jaar later, in 2018, nam Tommy Van San de fakkel over. “Mijn idee was om er een muzikaal evenement voor een breed publiek van te maken”, vertelt hij. “Omdat er in Temse niet al te veel voor de jeugd is, koos ik er voor om op zaterdag dj’s te programmeren. Op zondag proberen we met de Winterhappening een familiedag te creëren met vooral optredens voor jong en minder jong. Zo stonden de voorbije jaren onder meer Sergio, Steve Tielens, Jean-Bosco Safari en de Golden Yearsband op het podium.”

Gevarieerd aanbod

Ook dit jaar is er een gevarieerd aanbod op de Winterhappening. “De dj’s op zaterdagavond zijn een mix van lokaal talent en nationaal bekende namen”, vervolgt Tommy. “Jana De Vliegher(30) alias dj Jana Vitiligo uit Temse is één van de dj’s die voor eigen publiek zal draaien. Ze stond dit jaar ook op het podium van het monsterfestival Tomorrowland. Top of the bill op zaterdag is DJ Frank. Tegenwoordig heeft hij een wekelijkse show op de nationale radiozender Q-Music maar hij is vooral bekend van de dance-hit The Summerjam van The Underdog Project uit 2003. Het nummer wordt ook in 2022 nog altijd grijsgedraaid op feesten en fuiven.”

Volledig scherm Een beeld van de vorige editie van de Winterhappening drie jaar geleden. © rv

Zondag zijn er optredens vanaf 15 uur met coverband Think Twice, Vlaams schlagericoon Danny Fabry en drumwonder Michael Schack. Er zullen zondag ook kerstnummers op het podium weerklinken. Jessy De Smet, in de jaren ‘90 bekend als Jessy van de danceformatie The Mackenzie staat tegenwoordig samen met haar moeder op het podium. Zij nam in 2018 deel aan The Voice Senior op VTM en samen brengen zij een kerstrepertoire. De afsluiter op zondag is er één met veel ambiance. “Op algemeen verzoek programmeerden we 50 Tinten Brijs, de ambiancegroep van Temse en wijde omgeving.”

Goede doel

Zoals gewoonlijk gaat de opbrengst van het evenement ook dit jaar naar een goed doel. “Al enkele jaren op rij werd gekozen voor vzw Nilsforlife, een organisatie die in 2019 samen ging met vzw SuperNils. Beide verenigingen groeiden immers uit eenzelfde verlies, namelijk het overlijden van zoon, broer, vriend Nils Scheltjens aan leukemie. “Met onze organisatie ondersteunen we het mentale welzijn van patiënten”, legt voorzitter Robert Scheltjens uit. “Verder informeren we mensen over kanker en alles wat ermee verbonden is. Dit doen we via onze uitgebreide website, maar ook via een podcast. Tot slot ondersteunen we ook het wetenschappelijk onderzoek naar leukemie. De centen zijn dus zeer welkom.”

